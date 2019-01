Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto verwoest door brand Autobrand Farmanstraat | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Op de Farmanstraat Den Haag is een auto in vlammen opgegaan. De brand werd rond 2.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt.

Volgens ooggetuigen zouden de airbags van de wagen ontbreken en mogelijk zijn gestolen. Ook was er geen autoradio aanwezig. De auto kan als verloren worden beschouwd.