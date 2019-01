Kiki Bertens gaat voor titel Australian Open

WATERINGEN - De Wateringse Kiki Bertens gaat voor de titel van de Australian Open. Dat zegt ze in een interview met Omroep West.

'Ik denk dat ik er voor moet gaan en ik heb het gevoel dat het er in zit,' zo zegt ze. 'Ik heb vorig jaar goed tennis laten zien, waaronder het bereiken van de kwartfinale op Wimbledon. Ik denk dat ik met de beste meiden wel mee kan'.

Afgelopen week speelde Kiki Bertens nog in Sydney. In dit WTA-toenooi slaagde ze er niet in om de finale te bereiken. Dit weekeinde gaat ze nog volop trainen in Melbourne. Fysiek voelt ze zich heel goed en ze is klaar voor de wedstrijd maandag tegen de Amerikaanse Alison Riske. Het wordt volgens Kiki Bertens een spannende wedstijd.