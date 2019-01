Veroordeeld raadslid Gouda krijgt bedenktijd van zijn partij

GOUDA - D66 in Gouda geeft het voor fraude veroordeelde raadslid Zouhair S. enkele dagen de tijd om zich te bezinnen op zijn toekomst. Hij heeft daar volgens D66 zelf om gevraagd.

In een verklaring op de website zegt D66 dat een strafrechtelijke veroordeling door de rechter lastig te verenigen is met het 'publieke ambt zoals het raadlidmaatschap'. D66 is geschrokken van de uitspraak.

Zouhair S. is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens poging tot verzekeringsfraude. Hij zei dat er in oktober 2017 bij hem was ingebroken en claimde 30.000 euro aan gestolen spullen.