Geen handrem voor ADO-verdediger Tom Beugelsdijk ondanks kaartenregen

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk pakte de eerste seizoenshelft maar liefst negen gele kaarten. Daar had de verdediger slechts veertien overtredingen voor nodig. Hij reageert er zelf nuchter op: 'Sommige kaarten waren terecht, sommigen overdreven.'

'Bij elke volgende gele kaart ben ik geschorst', vervolgt hij. 'Dat is heel vervelend en frustrerend. Ik zorg ervoor dat ik niet bij opstootjes aanwezig ben of in discussies met scheidrechters terecht kom. Ik ga geen stomme gele kaarten pakken.'

'Ik ga niet met de handrem erop spelen', zegt hij. 'Dan dupeer ik mijn team er misschien mee. Dan ben ik te laat in het duel of scoort mijn man. Ik ga gewoon honderd procent erin tijdens de wedstrijden.’

