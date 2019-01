Deel dit artikel:













Auto over de kop in Nieuwveen, bestuurder rijbewijs kwijt De wagen sloeg over de kop op de Oostkanaalweg. Foto: Media TV

NIEUWVEEN - Een automobilist is in Nieuwveen aangehouden na een ongeluk op de Oostkanaalweg. De 47-jarige bestuurder sloeg daar zaterdagmiddag met de auto over de kop. Hij raakte onder meer een boom.

'De oorzaak laat zich raden', zegt de politie, die in de wagen van de automobilist een blikje bier aantrof. Van de man is het rijbewijs ingevorderd. Voor zover bekend raakte hij bij de eenzijdige aanrijding niet gewond.