Inbraakverdachten uit bosjes geplukt in Nieuwkoop Foto: John van der Tol

NIEUWKOOP - In Nieuwkoop zijn twee mannen aangehouden, omdat ze zouden hebben ingebroken in een huis. Dat gebeurde aan de Noordenseweg, tussen Nieuwkoop en Noorden. Volgens de politie hadden de verdachten zich verstopt in de bosjes.

De inbraakmelding kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.40 uur binnen. Tijdens de zoektocht vonden agenten de verdachten, van 36 en 33 jaar oud. De twee hadden ook gereedschap bij zich. Op dit moment zitten de mannen nog steeds vast.