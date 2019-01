Gamers strijden om prijzenpot van 250.000 dollar in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het computerspel Fortnite kennen de meeste mensen inmiddels wel, maar ook Hearthstone wordt door miljoenen mensen gespeeld. En als je er goed in bent, kun je er tijdens toernooien tonnen mee verdienen. Een paar van die grootverdieners zijn dit weekend voor een toernooi in Alphen aan den Rijn.

Bij de Esports Game Arena in Alphen aan den Rijn wordt twee dagen online gestreden tegen andere gamers over de hele wereld. Ze spelen om de finale van een internationale toernooiserie. In Alphen doen twintig spelers uit heel Europa mee.

‘Het is echt een digitaal schaakbord’, zegt Thomas Runhart van de Esports Game Arena. ‘Maar in plaats van schaakstukken heb je kaarten en bij iedere kaart hoort een actie. Dus je moet ook echt stappen vooruit denken en bedenken wat je tegenstander gaat doen.’



Dikke boterham

Iemand die al heel veel tegenstanders verslagen heeft is de 24-jarige Thijs Molendijk. Kort geleden won hij nog een Aston Martin bij een groot toernooi in China, maar die liet hij staan. ‘Ik kon er 185.000 aan geld voor krijgen dus toen heb ik dat maar gedaan’, zegt hij.

Molendijk kan een dikke boterham verdienen met het spelen van Hearthstone. ‘Maar het is ook mijn passie en hobby dus ik haal er ook veel plezier uit.’

