Rijnsburgse Boys komt in meeslepend duel niet langs tiental GVVV

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft op de eigen Middelmors met 3-3 gelijkgespeeld tegen GVVV. De bezoekers uit Veenendaal speelden ruim een uur met tien man.

Al snel kwam de uitploeg, waar Niek Oosterlee aan het roer staat, op voorsprong. Daarna drong Rijnsburgse Boys aan, maar stuitte het een aantal keer op de goed keepende Johan Jansen. ‘De Uien’ kregen daarna hulp van GVVV toen Mart de Jong rood kreeg.

Het was juist de uitploeg met een man minder die scoorde. Verdediger Guido Janssen schreef het doelpunt op zijn naam. Binnen een minuut bracht Roderick Gielisse Rijnsburgse Boys weer terug in de wedstrijd. De 2-1 van de man uit Voorburg was tevens de ruststand.



Spel golfde op en neer

Na rust golfde het spel op en neer. Doordat Rijnsburgse Boys volop de aanval zocht, kwam er ruimte voor GVVV. Het publiek kon vele kansen noteren. Een van die kansen werd benut door Jeroen Spruijt, die daarmee de 2-2 aantekende.

In de tien minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde beide ploegen ieder nog een keer, waardoor er een 3-3 eindstand op het scorebord stond. Tervoert maakte het laatste doelpunt van de Uien.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - GVVV: 3-3 (1-2)