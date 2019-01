Deel dit artikel:













Fons Groenendijk blikt terug op geslaagd trainingskamp: 'Naar elkaar toe gegroeid' Fons Groenendijk | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'We zijn als groep naar elkaar toe gegroeid', zegt ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk over het trainingskamp in het Turkse Belek. 'We hebben een hoop kunnen doen. Vooral aan de conditie kunnen werken. Wat dat betreft was het zeer geslaagd.'

'We hebben daarnaast tegen twee goede teams gespeeld', vertelt Groenendijk over de twee tegenstanders die ADO deze week trof. Van de Turkse topclubs Istanbul Basaksehir en Trabzonspor werd verloren. 'Maar we konden mee met ze', aldus Groenendijk. 'Dat zijn positieve dingen. We kunnen met een goed gevoel naar VVV.' LEES OOK: Geen handrem voor ADO-verdediger Tom Beugelsdijk ondanks kaartenregen