Groeten uit Belek: AZ zingt 'O, o, Den Haag' en Kuipers blijft langer in Belek

DEN HAAG - De vijfde, laatste en natste dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van de terugreis naar Nederland. Daarnaast gebeurde er ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

Materiaalman Rob Ravestein blij met shirt Eljero Elia

ADO Den Haag oefende vrijdagavond tegen de koploper van de Turkse competitie, Istanbul Basaksehir. De wedstrijd werd met 3-1 verloren. Materiaalman Rob Ravestein wist te scoren. Niet op het veld, maar buiten de lijnen. Hij kreeg het wedstrijdshirt van Elia voor zijn imposante verzameling voetbaltenues die in zijn washok hangen.

Bas Kuipers nog twee weken langer in Belek

De nieuwe club van Bas Kuipers is bekend. Hij verkast naar FC Viitorul Constanta. Die club verblijft de komende twee weken op trainingskamp in, jawel, Belek! Dat betekent dat Kuipers dus nog wat dagen langer in Turkije blijft. Succes daar!

Vliegen met AZ

ADO vertrok zaterdagmiddag voor de terugreis naar Nederland. Daarmee was de Haagse club niet het enige voetbalteam, want ook AZ vloog terug. Dat was een weerzien met veel oude bekenden. De selectie van AZ zorgde op grote hoogte voor een muzikaal hoogtepunt door 'O, o, Den Haag' in te zetten.

Tot slot de vragen van deze week:

Er gaan geruchten dat ADO weer een speler uit China wil halen. Klopt dat?

ADO heeft de afgelopen periode meerdere Chinese spelers op stage gehad. Door de samenwerking met grootaandeelhouder United Vansen vliegen geregeld talentvolle spelers in. Inmiddels heeft ADO een talentvolle speler gecontracteerd. Het gaat om Feng. Hij heeft voor 2,5 getekend en speelt bij ADO onder de 19 jaar.

Heeft ADO interesse in Younes Mokthar?

Nee, die naam valt op social media weleens, maar momenteel is ADO niet bezig met zijn komst.

Heeft ADO een transfersom ontvangen voor Kuipers?

Daar doet ADO geen mededelingen over, maar de verwachting is een klein bedrag. Daarnaast heeft ADO afspraken gemaakt over een percentage bij doorverkoop.

Kan Ricardo Kishna starten tegen VVV?

Die kans is niet groot. Kishna zou tegen Istanbul Basaksehir minuten maken, maar liet kort voor de wedstrijd weten dat 'het gevoel' niet goed was. Mogelijk maakt hij dinsdag bij Jong ADO zijn eerste minuten.

Blijft Fons Groenendijk na dit seizoen trainer van ADO?

Groenendijk en de leiding van ADO hebben inmiddels met elkaar gesproken. Technisch manager Van As vertelde in Belek nog niet uitgekeken te zijn op Groenendijk en wil door. De Leidenaar zit eerdaags weer met de directie om tafel.

Blijft Nasser El Khayati bij ADO?

Vooralsnog is hij nog speler van ADO Den Haag, maar in Turkije werd hij iedere dag weer aan een andere Turkse club gelinkt. Geen enkele club is op dit moment concreet. 'Ik ga pas nadenken over een vertrek als een club honderd procent concreet is', zei El Khayati in Belek.

Wat gaat Sheraldo Becker doen na dit seizoen?

Zijn contract loopt af en hij heeft het naar zijn zin, zo zei Becker in Belek. ADO Den Haag heeft al wat oriënterende gesprekken met de zaakwaarnemer van Becker gevoerd. Tot een concreet voorstel is het nog niet gekomen.

Wie vervangt de geschorste Tom Beugelsdijk tegen VVV?

De keuze van Groenendijk gaat tussen Nick Kuipers en Shaquille Pinas. Beiden maakten minuten in de oefenwedstrijden, waarin Pinas een betere indruk achterliet.

Wie start en in de spits tegen VVV?

Dat zal Erik Falkenburg zijn. Daar was Groenendijk in Belek al snel duidelijk in.

Welke spelers mogen deze periode nog meer weg?

Bas Kuipers is inmiddels vertrokken en wanneer er een club komt voor Donny Gorter dan wil ADO meewerken aan een transfer. Verder wil ADO de selectie intact houden.

Haalt ADO een vervanger indien El Khayati vertrekt?

ADO-trainer Groenendijk liet in Belek weten dat een mogelijk vertrek van El Khayati intern wordt opgevangen. John Goossens, Falkenburg en Immers kunnen op de 'nummer 10-positie' spelen. Technisch manager Van As liet weten dat ADO wel kijkt naar een vervanger, maar zeker geen paniekaankopen zal doen.

Gaat ADO zelf nog de transfermarkt op?

Voorlopig niet. ADO houdt haar ogen wel open en heeft de middelen om een 'buitenkansje' vast te leggen.

