KNMI waarschuwt voor zondag: code geel voor zware windstoten Foto: ANP

DEN HAAG - Het KNMI heeft voor zondag code geel afgegeven voor onder meer de provincie Zuid-Holland. In de loop van de middag en in de avond is er kans op zware windstoten, waarschuwt het weerinstituut.

Volgens het KNMI kunnen er vooral tijdens buien windstoten zijn tot ongeveer 80 kilometer per uur. De wind komt dan uit noordwestelijke richting. Met name het verkeer en mensen die buitenactiviteiten doen, moeten rekening houden met het onstuimige weer. Code geel is voor Zuid-Holland van kracht tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Verder wordt het zondag ongeveer tien graden en kan het soms flink regenen.