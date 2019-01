Miljoen van Lotto valt in Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - In de gemeente Alphen aan den Rijn heeft iemand zaterdagavond een miljoen euro bruto gewonnen met de Lotto. De winnaar won de hoofdprijs met zes winnende nummers tijdens de wekelijkse Lotto XL-trekking.

Een woordvoerster van de Lotto kan uit privacyoverwegingen niet zeggen in welke plaats de gelukkige woont. Wél is bekend dat het lot in een winkel is gekocht. De jackpot viel zaterdagavond in Valkenswaard, waar iemand 2,9 miljoen euro won.

Op nieuwjaarsdag werd bekend dat er met de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij ook al twee keer een prijs van 100.000 euro was gevallen in Alphen aan den Rijn.