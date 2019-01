Deel dit artikel:













Automobilisten eindigen met nat pak Automobilisten te water | Foto: District8

WESTLAND - In Westland zijn zaterdagavond kort na elkaar twee auto's in de sloot beland. Eerst belandde een auto in de sloot op de Bloemenlaan in 's-Gravenzande. En terwijl de politie hiermee bezig was gebeurde het ook op de Vlietweg in Naaldwijk. Dat meldt mediapartner WOS media.

In 's-Gravenzande kwam het door een stuurfout. In Naaldwijk was er volgens de WOS alcohol in het spel. Bovendien had de bestuurder geen rijbewijs. De auto waar hij in reed is in beslag genomen.