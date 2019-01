Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinsessen verhuisd naar Huis ten Bosch

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters (v.l.n.r.) prinses Alexia, prinses Amalia en prinses Ariane in de tuin van de Eikenhorst. | Foto: RVD, Albert Nieboer

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane zijn zondag verhuisd naar Huis ten Bosch in Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Huis ten Bosch stond na het vertrek van prinses Beatrix in 2014 leeg. Het paleis uit de zeventiende eeuw is daarna gerenoveerd. Ook na de intrek van het koninklijk gezin moeten er nog werkzaamheden worden verricht. Hiervoor woonden ze op Villa Eikenhorst in Wassenaar.