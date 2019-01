MS-patiënten naar Den Haag om medicijn

DEN HAAG - MS-patiënten gaan dinsdag naar de Tweede Kamer in Den Haag. Ze willen dat een loopmedicijn terug komt in het basispakket. De vereniging van multiple sclerose-patiënten heeft meer dan 41.000 handtekeningen verzameld.

Er was tijdelijk een vergoeding, maar die is gestopt. Het Zorginstituut concludeerde vorig jaar dat fampridine ofwel Fampyra 'geen plaats verdient' in het basispakket.

Toch zijn er volgens de vereniging zeker tweeduizend mensen in ons land die wel degelijk baat hebben bij het middel. Het lopen gaat ze gemakkelijker af. Omdat veel MS-patiënten niet kunnen werken en afhankelijk zijn van een uitkering, zijn de kosten van 165 euro per vier weken voor een aantal van deze patiënten een probleem.

Verenigingsvoorzitter Jan van Amstel zegt dat het middel het verschil kan maken tussen wel of geen rolstoel. Dokters kunnen volgens hem al na twee weken zien of Fampyra effect heeft, als er dus nog geen honderd euro aan is uitgegeven.