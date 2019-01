Deel dit artikel:













40-jarige bezoeker Modelspoordagen: 'Ik speel 's avonds nog steeds met mijn trein' Modelspoordagen (foto: Mariët Overdiep)

RIJSWIJK - 'Of ik heb misschien iets gemist in mijn jeugd, of ik ga weer terug naar mijn jeugd...' De 40-jarige bezoeker aan Nederlandse Modelspoordagen in Rijswijk Eric d' Arnaud geniet zichtbaar van de talloze spoorbanen. Hij begon als klein jongetje met het bouwen van treinen en het is nooit meer over gegaan.

Organisator Leo Bettonviel is trots op de variëteit die hij aan de bezoeker biedt. 'We hebben legobanen, het grootste schaalmodel en een piepklein baantje dat in een doos past. En zeker niet te missen, de stoomloc'.

Passie voor de trein Organisator én bezoekers hebben 1 ding gemeen: de passie voor de trein. 'Het is een rare hobby, maar ik schaam me er niet voor', zegt de organisator. 'Ik speel veertig jaar later nog steeds 's avonds met mijn trein', zegt de bezoeker.