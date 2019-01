Deel dit artikel:













Talent Jutta Leerdam vierde op EK Sprint Jutta Leerdam. | Foto: OrangePictures

'S-GRAVENZANDE - Jutta Leerdam is vierde geworden op de EK Sprint in Collalbo in Italië. Het 20-jarige schaatstalent uit 's-Gravenzande werd tweede in de afsluitende 1000 meter. Concurrent voor de derde plek Daria Katsjanova won de laatste wedstrijd van de vierkamp, waardoor Leerdam buiten het podium belandde.

Leerdam schaatste bij haar EK-debuut een regelmatig toernooi. Ze werd twee keer vierde op de 500 meter en twee keer tweede op de 1000 meter. De Oostenrijkse Vanessa Herzog won de EK Sprint, voor de Rusinnen Olga Fatkoelina en Katsjanova.