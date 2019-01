Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Patrick Roest tweede op EK Allround Roest (l) en Kramer strijden op het EK Allround. | Foto: ANP

LEKKERKERK - Patrick Roest is zondag tweede geworden op het EK Allround in het Italiaanse Collalbo. Het lukte de schaatser uit Lekkerkerk niet om de achterstand die hij had op Sven Kramer op de afsluitende 10.000 meter goed te maken. Roest won nog wel het onderlinge duel, maar Kramer is Europees kampioen Allround.

Na de 1500 meter, gewonnen door Kramer, moest Roest 2,36 seconden goedmaken op de 10.000 meter op zijn teamgenoot. Al snel in de race nam Kramer afstand op de Lekkerkerker. De wereldkampioen allround versnelde in de laatste ronden, waardoor hij de Fries nog kon inhalen in de laatste ronde. Maar het verschil tussen de twee was niet groot genoeg.