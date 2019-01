Verdachten overval huis Raymond van Barneveld voor de rechter

DEN HAAG - De drie mannen die verdacht worden van een overval op het huis van Raymond van Barneveld staan maandag voor de rechtbank in Den Haag. De vrouw van Van Barneveld raakt afgelopen zomer bij die overval lichtgewond. De drie verdachten: Amsterdammers van 24, 25 en 25 jaar ontkennen dat er geweld is gebruikt. Ook houden ze vol dat ze niet wisten dat hun doelwit het huis van de dartkampioen was.

Yassine el H., Yassir A. en Mike B. zijn op 16 juni onderweg naar club Magnum in Zoetermeer. Ze zijn dronken en willen in de club het einde van de islamitisch vastenmaand ramadan vieren. Maar als ze een verkeerde afslag nemen komen in ze uit in de Haagse wijk Ypenburg. Daar besluiten ze te gaan inbreken.

Hun doelwit is een huis waar de rolluiken naar beneden zijn. Via de achtertuin klimt een van de mannen op het dak om zo via de serre de woonkamer te bereiken. Hij laat de andere twee binnen. De drie denken dat de bewoners op vakantie zijn. Maar dat klopt niet, want boven ligt de vrouw van darter Raymond van Barneveld te slapen, Silvia. Haar man is in Engeland om een wedstrijd te spelen.



Wakker door geluid

Door het geluid dat de mannen maken wordt ze wakker. Tegen de politie vertelt ze later dat er een worsteling plaatsvindt. Silvia krijgt klappen en wordt aan haar haren getrokken. Ook dreigt een van de mannen haar dood te

schieten als ze niet zegt waar de kluis is, zegt justitie. De ketting zou van haar nek zijn getrokken, de oorbellen uit haar oren.

Het drietal vlucht uiteindelijk met een portemonnee, sieraden en een tas. Silvia rent de straat op. De mannen ontkennen dat ze geweld hebben gebruikt. 'Ik ben niet heilig', zegt Yassir A. 18 december op een inleidende zitting. 'Maar ik heb mevrouw niet aangeraakt.' De drie, die bekend hebben, horen maandag welke straf het Openbaar Ministerie tegen ze eist.



