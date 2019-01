Vermiste Isabelle (14) uit Warmond weer terecht

WARMOND - De 14-jarige Isabelle uit Warmond is weer terecht. Dat meldt de politie. Het meisje was sinds vrijdag vermist.

Volgens de politie werd Isabelle in goede gezondheid in Leiden gevonden. Ze zou daar door iemand herkend zijn, die vervolgens de politie heeft ingeschakeld.

Volgens een woordvoerder van de politie was Isabelle weggelopen van huis. Wat daarvoor de reden was, weet de woordvoerder niet. Ook weet ze niet waar het meisje is geweest. Isabelle is opgevangen en wordt gehoord door de recherche.