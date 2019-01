West Wekker: Verdachte moord Mona Baartmans (79) voor de rechter

REGIO - Goedemorgen! Vandaag staat Ton L., de zoon van Mona Baartmans, voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht zijn moeder te hebben vermoord en begraven. Ook de drie mannen die ervan verdacht worden te hebben ingebroken in het huis van darter Raymond van Barneveld moeten vandaag voorkomen.

Dit kun je vandaag verwachten:



De zestigjarige Ton L. uit Oud-Beijerland staat vandaag voor de rechter. Hij wordt ervan verdacht zijn eigen moeder Mona Baartmans (79) uit Delft te hebben vermoord en begraven. L. heeft inmiddels bekend.

De drie mannen die ervan worden verdacht te hebben ingebroken in het Haagse huis van darter Raymond van Barneveld, moeten vandaag voorkomen. Ze horen welke straf het Openbaar Ministerie eist. De drie hebben bekend dat ze 16 juni het huis van van Barneveld zijn binnengegaan. Die was zelf niet thuis, zijn vrouw wel. Ze zou zijn mishandeld tijdens een worsteling. Dat laatste ontkennen de inbrekers.

In Alphen aan den Rijn moeten de leerlingen van de Hobbitburcht vandaag weer gewoon naar school. Vrijdag werden zij naar huis gestuurd omdat het gebouw helemaal blank stond. Het water is weggepompt, de leiding gerepareerd, maar hoe gaat het met de kinderen? Wij nemen een kijkje.

Af en toe een felle zon en het blijft droog op een lokale, kortdurende bui na. Het wordt 7 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Dit moet je ook nog weten:



Een groep van zo'n honderd jeugdzorgwerkers en - verleners komt vandaag samen met FNV Zorg & Welzijn in actie in Den Haag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Jeugdzorgwerkers maken zich al maanden boos over hoe de jeugdzorg in hun ogen aan het kabinetsbeleid ten onder gaat. Zo blijven de wachtlijsten groeien, moeten kinderen vaak maanden op hulp wachten en loopt de sector leeg omdat professionals omvallen of de sector verlaten.

Vandaag dient de inleidende zitting in het hoger beroep van een 32-jarige man uit Den Haag. Hij werd in december 2017 door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens een serie gewelddadige overvallen op alleenstaande, hoogbejaarde vrouwen. Samen met twee neven deed hij zich voor als pakketbezorger om de woningen binnen te dringen.

In 'Johan gaat Scheiden' duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit!