Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven pakken EK-goud met aflossingsploeg

REGIO - Yara van Kerkhof uit Zoetermeer en Lara van Ruijven uit Naaldwijk hebben met de Nederlandse shorttracksters goud gewonnen op het onderdeel aflossing op het EK shorttrack. In Sportboulevard Dordrecht bleven de dames samen met Suzanne Schulting en Rianne de Vries de Russische vrouwen voor. Het brons ging naar het Hongaarse team.

Voor de 26-jarige Van Ruijven was het niet de eerste prijs dit weekend: zij won zaterdag brons op de 500 meter. De Friese Schulting had zich zondag kort voor de finale van de aflossing al verzekerd van de individuele Europese titel.

Voor Yara van Kerkhof was de gouden medaille op de aflossing extra speciaal. In oktober trok het mondiale antidopingbureau WADA de beroepszaak tegen haar bij sporttribunaal CAS in. 'Dit is supermooi. Het is heel zwaar geweest', reageert Van Kerkhof emotioneel voor de camera van NOS. 'Ik ben sowieso al zo trots op hoe die meiden het individueel doen. Dat we dan nu met het team winnen is echt prachtig.'

LEES OOK: Lara van Ruijven verovert Nederlandse titel op NK shorttrack