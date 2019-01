Beruchte briefroman Dangerous Liaisons nu ook als opera

DEN HAAG - De acteurs Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Keanu Reeves en Uma Thurman maakten eind jaren tachtig een onvergetelijke indruk in het kostuumdrama Dangerous Liaisons. De verfilming van de roemberuchte briefroman uit de 18e eeuw werd beloond met maar liefst drie Oscars. Een moeilijk te evenaren prestatie. Toch steekt het Haagse theatergezelschap Opera2Day het verhaal van vicomte de Valmont en marquise de Merteuil in een nieuw jasje.

Het idee voor Dangerous Liaisons ontstaat als regisseur Serge van Veggel muziek van Antonio Vivaldi wil gebruiken voor een nieuw project. Hij kan daarbij putten uit het rijke opera van de Italiaanse componist, die maar liefst een kleine vijftig opera's heeft geschreven. Van Veggel: 'Iedereen kent de Vier Jaargetijden. Maar hij heeft ook fantastische opera's geschreven. Die zijn nog nooit op het Nederlandse toneel gedaan.'

'De verhalen van Vivaldi zijn echter moeilijk te volgen. A houdt van B, B houdt van C. Dus zijn we op zoek gegaan naar een vorm waarbij de muziek van Vivaldi centraal staat, maar we een nieuw verhaal vertellen, die van Les Liaisons Dangereuses. De grap is dat dat net zo'n soort verhaal is, maar wel spannend en sensueel en gevaarlijk. We zitten op het puntje van onze stoel, voor een soortgelijk verhaal.'



Fatale liefdesgeschiedenis

Dangerous Liaisons vertelt het verhaal over de rijke en verveelde Marquise de Merteuil en de beruchte vrouwenversierder Vicomte de Valmont. Ze dagen elkaar uit om anderen te verleiden. Maar het gaat mis als Valmont lijkt te vallen voor de mooie, maar vrome en kuise Madame de Tourvel. In de venijnige strijd die volgt gaan alle betrokkenen uiteindelijk ten onder.

In de fatale liefdesgeschiedenis speelt mezzosopraan Barbara Kozelj de rol van Madame de Tourvel. Toen ze er achter kwam vond ze dat best wel eng: 'Ik heb natuurlijk die beroemde film gezien. Toen dacht ik: Wie ben ik? Oh, Michelle Pfeiffer! Geweldig! Maar ook eng! Ik dacht: ik moet die film volledig los laten, want ik ben het nu.'



Gele hesjes

Van Veggel is niet bang dat de opera vergeleken wordt met de gelijknamige film: 'De briefroman is minstens vijf keer verfilmd. Kort na de beroemde Dangerous Liaisons verscheen de film Valmont, van de maker van Amadeus. En dat is een heel anders soort film, maar overtuigt volledig. Bij Dangerous zijn het bijna halfgoden, bij Valmont zijn het echt menselijke mensen. En wij hebben weer onze eigen versie.'

'Wat wij in de voorstelling laten zien is dat de Barokwereld van begin 18e eeuw langzaam uit elkaar valt. Eind 18e eeuw heb je de Franse revolutie. Mensen accepteerden het niet meer dat de elite zo'n decadent leven leidde, de gele hesjes van toen. En dit boek laat zien dat die Franse elite van binnenuit vermurwd was. Die maakten elkaar ook al kapot. Dat laten we eigenlijk zien in deze opera.'

Dangerous Liaisons beleeft komende woensdag de première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De teksten worden boventiteld in het Nederlands en Engels.

