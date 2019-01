Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sportcampus Den Haag 'te laat' voor WK volleybal Foto: Omroep West

DEN HAAG - Nederland mag voor het eerst in de geschiedenis een wereldkampioenschap volleybal organiseren, maar in Den Haag wordt niet gespeeld. De reden is simpel: de Sportcampus was nog niet klaar toen de race om het WK begon. Zaterdag werd bekend dat de mondiale titelstrijd voor vrouwen in 2022 is toegewezen aan ons land en Polen.

Ondanks dat het afgelopen WK en EK beachvolleybal wel in onder meer Den Haag plaatsvond, zal dat met het WK volleybal in 2022 niet het geval zijn. 'De voorbereiding op een bid duurt jarenlang', legt Michel Evenaert van de Nederlandse Volleybalbond uit. 'Op het moment van indienen bestond de Sportcampus nog niet'. De Sportcampus is daarom nooit in de plannen meegenomen. Een andere reden heeft volgens Evenaert met de capaciteit van de Sportcampus te maken. Een van de eisen is dat het stadion of de hal waarin de wedstrijden worden gespeeld, minimaal vijfduizend zitplaatsen heeft. De Sportcampus heeft slechts drieduizend zitplaatsen en is daardoor te klein.

Samen met Polen De steden die wel op de lijst van mogelijke speelsteden staan, zijn Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het is nog onduidelijk of zij ook daadwerkelijk WK-wedstrijden mogen houden, omdat Nederland de mondiale eindstrijd samen met Polen gaat organiseren. LEES OOK: Opbouw EK Beachvolleybal bij Sportcampus Zuiderpark begonnen