Golden Earring weer terug op Pinkpop

DEN HAAG - De Golden Earring speelt 8 juni op de vijfstigste editie van Pinkpop. Dat staat op de site van Haagse rockers. De heren speelden vijftig jaar geleden ook op de eerste editie van het legendarische Limburgse festival.

De eerste editie van Pinkpop had vooral Nederlandse bands in de line-up. De Golden Earring was toen de hoofdact en je kon ze zien als je 2,50 gulden betaalde voor een kaartje. De Haagse trots keerde terug op de heilige Landgraafse grond in 1977 en 2005.

En nu staan ze er deze zomer dus weer. Aan hun zijde ditmaal ook, onder andere, het legendarische Fleetwood Mac, Mumford & Sons, George Ezra en Tenacious D. De prijs voor een ticket is in vijftig jaar wel iets omhoog gegaan. Een festival kaartje kost los 95 euro en wie een heel weekend wil gaan moet daar honderd euro bijleggen. De kaartverkoop start 16 maart.

LEES OOK: Pinkpop praat met de Golden Earring over jubilieumeditie