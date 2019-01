Fietser aangereden door trein in Sassenheim

Een fietser kwam in botsing met een trein | Foto: Regio15

SASSENHEIM - In Sassenheim is zondagavond een fietser aangereden door een trein. Volgens de politie gebeurde het ongeluk rond 21.30 uur op een spoorwegovergang met slagbomen aan de Rijksstraatweg.

Volgens een woordvoerder van de politie is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hoe hij eraan toe is kan ze niet zeggen. De trein staat verderop stil op het spoor.

De NS laat weten dat er tussen Haarlem en Leiden Centraal geen treinen rijden tot ongeveer 00.30 uur. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Centraal rijden er minder treinen door het ongeluk.