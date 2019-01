Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vermiste Max (13) in goede gezondheid aangetroffen Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - De 13-jarige Max uit Den Haag is weer terecht. Dat meldt de politie. Max werd vermist nadat hij op zondagavond 23 december was weggelopen vanuit een instelling van Bureau Jeugdzorg in Den Haag.

Volgens de politie werd Max zondagavond in goede gezondheid aangetroffen. Onderzoek van de recherche leidde naar de verblijfplaats van de jongen. Of de moeder van Max bij hem was toen de politie de jongen vond kan een woordvoerder niet zeggen. Sinds de vermissing van de jongen, was ook niets meer gehoord van de moeder. Waar Max al die tijd gezeten heeft en waarom hij sinds 23 december onvindbaar was, is niet duidelijk. De recherche doet verder onderzoek naar de vermissing.