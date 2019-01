Deel dit artikel:













Gewonde bij brand in woning in Noordwijk Brand in woning in Noordwijk | Foto: AS Media

NOORDWIJK - Bij een flinke brand in een woning aan de Albert Verweystraat in Noordwijk is een gewonde gevallen. De brand brak uit kort na middernacht. De brandweer wist de bewoner uit het huis te redden. Het slachtoffer is met snijwonden naar het ziekenhuis vervoerd, meldt Brandweer Hollands Midden.

De brand is door nog onbekende oorzaak begonnen op de bovenverdieping van het huis. Hoe het met de gewonde bewoner is, is niet bekend. LEES OOK: Grote brand en 'explosie' in centrum Noordwijk