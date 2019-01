Autobranden zorgden voor vertraging op A12

DEN HAAG - Twee autobranden op de A12 richting Den Haag zorgden maandagmorgen voor veel vertraging. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwe waren daarom twee rijstroken dicht. Ook tussen Zevenhuizen en Nootdorp stond een auto in brand en dat zorgde voor dik 10 kilometer file en een vertraging van meer dan een uur.

De A12 was enige tijd helemaal afgesloten vanwege de brandende auto. Ook de vangrail raakte daar zwaar beschadigd. De opruimwerkzaamheden namen enige tijd in beslag. Rijkswaterstaat moest het ZOAB reiningen. ANWB adviseerde om te rijden via Alphen aan den Rijn (N11, A4). Op de A12 richting Utrecht ontstond een kijkersfile en daar klapten vijf auto's op elkaar. Hierdoor moesten twee rijstroken worden gesloten en liep ook daar de vertraging op tot meer dan een uur.

