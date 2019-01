Kiki Bertens begint goed aan Australian Open

Kiki Bertens in actie in Sydney | Foto: ANP

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is goed begonnen aan de Australian Open. De nummer 9 van de wereld versloeg in haar eerste partij in Melbourne de Amerikaanse Alison Riske met duidelijke cijfers: 6-3 6-3.

De Wateringse stond in de hele wedstrijd geen servicegame af en brak haar tegenstandster drie keer. Bij een 4-3 voorsprong in de tweede set sloeg Bertens op breakpoint tegen een ace op haar tweede service. Na een uur en zes minuten had ze haar derde zege op Riske binnen.

Vorig jaar haalde Bertens de laatste 32 in Melbourne, wat tevens haar beste resultaat is op de Australian Open. Om opnieuw de derde ronde te bereiken, moet Bertens Anastasija Pavljoetsjenkova verslaan. Bertens doet in Melbourne alleen mee in het enkelspel. Ze laat het dubbelspel links liggen om tussen haar partijen door een dag rust te hebben. In aanloop naar het toernooi sprak Bertens het doel uit voor de titel te gaan.



Indrukwekkende statistieken

De statistieken na afloop van haar zege op Alison Riske (6-3 6-3) waren indrukwekkend, had ook Bertens zelf gezien. 'Het was lastig met de wind en als je dan tien aces slaat en nul dubbele fouten, dan zit het volgens mij wel goed', zei ze. 'Het is nu echt een van de wapens die ik heb.'

In de tweede set kreeg Bertens één breakpoint tegen en dat werkte ze weg, nota bene met een ace op haar tweede service. 'Ik raakte hem totaal verkeerd, de bal kwam op mijn frame', bekende Bertens. 'Op een beter moment kon dat niet gebeuren.' Ook over haar spel in het algemeen was Bertens erg tevreden. 'Ik zat er gelijk lekker in en pakte vrij snel een break', aldus Bertens. 'Het was warm, maar ik was goed voorbereid. Ik ben klaar voor lange wedstrijden, dat heb ik de afgelopen weken wel laten zien.'

