'Mona Baartmans (79) door zoon gewurgd met tiewrap'

DELFT - Ton L. uit Oud-Beijerland zou zijn moeder Mona Baartmans (79) vorig jaar met een tiewrap hebben gewurgd en verstopt in een bos bij Heinenoord. Ook stal hij geld van de Delftse vrouw, bleek maandag tijdens een zitting in de Haagse rechtbank.

Uit de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat Ton L. wordt verdacht van moord en het wegmaken van het lichaam van zijn moeder. Nadat hij haar had gewurgd reed hij met het lichaam naar een bos in Heinenoord waar hij haar begroef. Kort voor de moord nam L. 40.000 euro op van de rekening van zijn moeder.



Hans, de jongere broer van Ton en uitbater van een kroeg in Delft, vertelde eerder aan Omroep West dat zijn broer gokverslaafd was en op het geld van zijn moeder uit was. Ton L. heeft inmiddels bekend, maar was niet aanwezig in de rechtszaal.



Onderzoek nog niet afgerond

Baartmans verdween in september 2018 uit Delft. Haar zoon Ton zou haar toen hebben opgehaald bij een verzorgingshuis in Den Haag waar ze haar man had bezocht. Ton verklaarde dat hij zijn moeder thuis had afgezet, maar vervolgens was ze weken spoorloos. Begin november werd haar lichaam gevonden in het bos bij Rotterdam.

De officier van justitie liet maandag weten dat het onderzoek naar de dood van Baartmans nog lang niet is afgerond. Ook loopt er nog een psychisch onderzoek naar de gesteldheid van L. De volgende zitting is gepland voor 18 maart, het gaat dan weer om een inleidende zitting.