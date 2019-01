Deel dit artikel:













Basisschool De Hobbitburcht na wateroverlast weer open De school is weer droog. Foto Omroep West De boeken van de kinderen bleven droog. Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het was meer dan eventjes dweilen, maar de acht lokalen tellende basisschool De Hobbitburcht kon maandagochtend weer open. De school in Alphen aan den Rijn werd vrijdag gesloten nadat een waterleiding in de toiletten was gesprongen. Het gebouw kwam blank te staan met 5 tot 10 centimeter water.

'Er is in het weekeinde flink doorgewerkt', vertelde directeur Denise Klapwijk maandagochtend aan Omroep West. Om te beginnen heeft de brandweer het water uit de school gepompt. Daarnaast heeft niet alleen het team van De Hobbitburcht zelf, maar ook personeel van andere scholen meegewerkt om het gebouw weer gebruiksklaar te maken. Klapwijk: 'Er staan nog steeds droogmachines te draaien, maar alles is nu zo goed als helemaal droog. Alle materialen van de kinderen zijn nog heel.' Een deel van de gang is nog niet hersteld, daar moet nog een nieuw inlooptapijt komen. Maar de kinderen, die afgelopen vrijdag getrakteerd werden op een extra vrije dag, moeten vandaag weer aan de bak. Hoe groot de schade is, wordt eind deze week of begin volgende week bekend, aldus Klapwijk.