Man uit Den Haag zwaargewond bij ongeval in Zierikzee Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Bij een ongeluk op de Weg naar de Val in Zierikzee is een 77-jarige man uit Den Haag zondagavond zwaargewond geraakt. De Hagenaar verloor in een bocht de macht over het stuur.

De auto ramde een hek en kwam aan de andere kant van de sloot terecht. Het slachtoffer werd door de brandweer uit de auto gehaald. Omdat de Hagenaar vermoedelijk alcohol had gedronken werd in het ziekenhuis een bloedproef bij hem gedaan. Dat bloedmonster wordt onderzocht door het NFI, het Nederlands Forensische Instituut. LEES OOK: Automobilisten eindigen met nat pak