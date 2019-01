Tot 5 jaar geëist voor overval op huis Van Barneveld: 'We waren straalbezopen'

DEN HAAG - Tegen de verdachten van de overval op het huis van darter Raymond van Barneveld zijn celstraffen geëist. Het OM wil dat hoofdverdachte Yassine el H. 5 jaar cel met aftrek van voorarrest krijgt. Twee andere verdachten moeten als het aan het OM ligt korter de cel in. De drie Amsterdammers hebben bekend dat ze in juni vorig jaar de woning overvielen en hebben spijt.

Tegen verdachte A. is drie jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. De derde verdachte B., die geen geweld zou hebben gebruikt, heeft 177 dagen in voorarrest gezeten en hoeft wat het OM betreft niet meer terug naar de gevangenis. Er is 300 dagen cel waarvan 123 voorwaardelijk tegen hem geëist.



De drie verdachten waren allemaal bij de zitting aanwezig. Silvia van Barneveld was er zelf ook. In tranen en gesteund door familie. De dochter van Van Barneveld heeft namens haar moeder een slachtofferverklaring afgelegd. Silvia van Barneveld zegt 'doodsangsten te hebben uitgestaan'. De gebeurtenis heeft diep ingegrepen in haar leven.



'We waren alledrie straalbezopen'

De overval vond vorig jaar juni plaats midden in de nacht. Van Barneveld was niet thuis, zijn vrouw Silvia wel. Zij liep de drie mannen van 24 en 25 jaar tegen het lijf, die een dakje hadden geforceerd om binnen te komen. Volgens Silvia van Barneveld is zij geslagen en aan haar haar getrokken. Ook kreeg zij een voorwerp tegen haar nek gedrukt, waarvan zij dacht dat het een wapen was.



Volgens één van de verdachten waren zij die nacht 'straalbezopen' en wilden 'gewoon inbreken'. Toen ze eenmaal binnen waren, ging het alarm in de woning af en zouden ze in paniek zijn geraakt. Verdachte Yassine el H., de enige die nog vastzit, geeft wel toe dat hij Silvia van Barneveld heeft vastgepakt om haar van boven naar beneden te brengen. De drie namen onder meer sieraden, een tas en geld mee.



Veelplegers

De mannen hebben allemaal een strafblad, twee van hen zelfs zo omvangrijk dat ze in de Top600 van jonge criminele veelplegers voorkomen van de gemeente Amsterdam. De rechtbank doet uitspraak op 28 januari.