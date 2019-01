Deel dit artikel:













Nieuwe verdachte aangehouden in wietzaak Wassenaar Hennepplanten (Foto: ANP)

WASSENAAR - De politie heeft een 38-jarige Delftenaar aangehouden vanwege de wietteelt in een drietal villa's in Wassenaar. Dat maakte het Openbaar Ministerie maandagochtend bekend. In oktober vorig jaar werd in deze zaak een eerste verdachte aangehouden, een 44-jarige Amsterdammer.

Het Openbaar Ministerie maakte de aanhouding van de tweede verdachte maandagochtend bekend tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Haag. In totaal zijn er vijf verdachten in de zaak. De 44-jarige Amsterdammer blijft vastzitten, zo besloot de rechtbank maandag. Begin oktober vorig jaar vond de politie in woningen aan de Pieter Postlaan, de Verlengde Kerkeboslaan en de Schouwweg in Wassenaar ongeveer 4200 wietplanten. Er zou illegaal elektriciteit zijn afgetapt, aldus de officier van justitie. Volgens de advocaat van de Amsterdammer speelde de man een ondergeschikte rol bij de hennepteelt. 'Hij had geen significante rol, was hooguit medeplichtig.'

Huwelijk redden Volgens het Openbaar Ministerie stonden de huurcontracten voor de drie panden echter op zijn naam en had hij ook de sleutels. De rechtbank vond dat de Amsterdammer langer vast moet blijven vanwege de grote omvang van de hennepteelt en de lange duur van de illegale activiteiten, ongeveer drie jaar. De Amsterdammer deed een dramatische oproep aan de rechtbank om hem vrij te laten, zodat hij zijn huwelijk kan redden. 'Vanuit het huis van bewaring lukt dat niet.' Toch besloot de rechtbank dat hij in voorarrest blijft. De zaak wordt op 1 april voortgezet.