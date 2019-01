Rinus Gerritsen blikt terug op Pinkpop 1970: Duizend gulden en een eeuwige vriendschap

DEN HAAG - 'Rijk zijn we er niet van geworden, dat optreden op de eerste editie van Pinkpop'. Bassist Rinus Gerritsen van de Golden Earring kijkt glunderend naar beelden van het optreden op internet. 'Ik geloof dat we duizend gulden kregen, nou dat is snel op hoor'.

Deze zomer staan de Haagse rockers weer op het festival in Landgraaf. Hun vierde keer dat ze er spelen, maar wel een bijzondere: de 50ste editie. En ze staan er omdat ze ook op de allereerste editie speelden.

Rinus Gerritsen kijkt daar met veel plezier terug. 'We hadden het jaar daarvoor in Amerika getourd en daar was het ons opgevallen dat ze rock and roll veel professioneler aanpakten. Wij kwamen daar aan met onze kleine speakers, maar daar hadden ze een PA. We hebben die boxen 's nacht opengeschoefd om te zien hoe ze zoveel geluid uit het systeem konden krijgen.



Timmerman maakte de speakers

Terug in Nederland hebben we een bevriende timmerman gevraagd die speakers na te maken. Pinkpop was in 1970 nog zo klein, het was op een sportveld en Jan Smeets de organisator was van plan om de omroep speakers van het veld te gebruiken. Toen Jan onze PA vroeg hij of de andere bands daar ook niet op konden spelen. Nou dat mocht hoor, daar is een levenslange vriendschap uit ontstaan.'

En die duizend gulden? 'We hadden busje, twee roadies en dan de benzine ... die was zo op hoor.' Dan rest de vraag of de Golden Earring ook acte de presence geeft tijdens het 75 jarig bestaan. Gerritsen lacht: 'Laten we maar lekker gewoon per jaar bekijken hoe ver we komen. En hoe gezond we blijven en hoe fit. En dan zien we wel.'

LEES OOK: Golden Earring weer terug op Pinkpop