Lab voor productie duur medicijn gaat open: 'Er komt zeker heisa van'

DEN HAAG - Als alles volgens plan gaat verstrekt de Haagse apotheker Paul Lebbink op korte termijn zijn zelfgemaakte medicijn tegen de zeldzame taaislijmziekte. Het is een alternatief voor het peperdure middel Orkambi. Lebbink bouwde er een speciaal laboratorium voor, dat woensdag wordt geopend in bijzijn van minister van Volksgezondheid Bruno Bruins.

Lebbink werkt in zijn apotheek in de wijk Transvaal al jaren aan het zelf produceren van een medicijn tegen taaislijmziekte. Hij is naar eigen zeggen de eerste apotheker in Nederland die het aandurft om het middel na te maken. 'Er is nu één producent die Orkambi maakt, en die is natuurlijk niet blij met onze plannen. Er zit patent op het medicijn, dus er komt ongetwijfeld heisa van. Maar tot nu toe blijft het akelig stil.'

Lebbink erkent dat het namaken van Orkambi een beetje diefstal is van het origineel. 'Maar de producent weigert inzage te geven in hun productie en kosten. Door het na te maken helpen we de patiënten wel.'



Stuk goedkoper

Orkambi wordt sinds 2017 vergoed door de zorgverzekeraars. Het kost rond de twee ton per patiënt per jaar. Lebbink verwacht zijn medicijn te kunnen maken voor 35.000 euro per patiënt per jaar, een aanzienlijk verschil. 'Verzekeraars staan te springen', vertelt Lebbink.

De Haagse apotheker, die ook al andere medicijnen maakt, zoals cannabisdruppels voor kinderen met epilepsie, ziet zichzelf niet per se als pionier. 'Vroeger maakten alle apothekers hun medicijnen zelf. Maatwerk hoort bij ons vak. Inmiddels heeft de industrie de productie overgenomen en kopen apothekers hun middelen in. Maar sommige medicijnen zijn gewoon veel te duur, of worden niet gemaakt. Ik ben apotheker geworden om zieke mensen te helpen, dus dat doe ik.'



Veel steun

Het nieuwe laboratorium voldoet aan alle strenge eisen. Woensdag zal apotheker Lebbink minister Bruins uitgebreid laten zien hoe de productie in zijn werk gaat. 'Het plan is dat we samen de eerste pillen gaan maken. Dat zal geen Orkambi zijn, want daarvoor moeten we nog een aantal tests doen en grondstoffen inslaan. Maar ik verwacht dat we het medicijn snel aan patiënten met taaislijmziekte kunnen vertrekken, in ieder geval dit jaar. Dat zal ongetwijfeld groot nieuws worden.'

Angst voor een tegenactie van de Amerikaanse producent van Orkambi heeft Lebbink niet. 'Jaren geleden heb ik ook zo'n strijd met een farmaceut gehad. Dat werd een rechtszaak die ik op alle fronten heb gewonnen. Ik weet zeker dat er nu ook een reactie zal komen, maar ik heb zoveel steun gekregen van patiënten en collega-apothekers. Er zijn zelfs juristen die zich al aan mij hebben aangeboden mocht het tot een rechtszaak komen.'

LEES OOK: Haagse apotheker maakt dure medicijnen zelf