Hoogste eindklassering ooit voor Aad van Velsen in Africa Eco Race

STOMPWIJK - Aad van Velsen uit Stompwijk neemt in de eerste twee weken van 2019 met zijn vrachtwagen deel aan de Africa Eco Race. Dat is een loodzware rally van twaalf etappes door Marokko, Mauritanië en Senegal. Omroep West publiceert dagelijks een video-impressie van het evenement; vandaag de elfde en laatste etappe.

Die rit ging over 217 kilometer door Mauretanië van Akjoujt naar eindbestemming St. Louis. Een zware etappe met veel zand en duinen en aan het einde veel snelle paden. De vrachtwagen van Van Velsen Rally Sport eindigde als zevende en dat leverde teleurstelling op bij Aad van Velsen. 'Het had mijn etappe moeten worden maar helaas, we moesten halverwege van dynamo wisselen en dat kost tijd'.

Toch kan Van Velsen terugkijken op een succesvolle Africa Eco Race waar in het eindklassement een vierde plaats werd behaald, de hoogste klassering ooit in deze race voor het team uit Stompwijk. Vanwege die prestatie wordt de bemanning van Van Velsen Rally Sport dinsdagavond feestelijk onthaald in restaurant De Bles in Stompwijk.

LEES OOK: Meedoen aan de Africa Eco Race vergt veel training