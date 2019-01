ADO Den Haag speelt vanaf 2020 weer op natuurgras

DEN HAAG - 'Ik zou het jaar 2018 geweldig willen noemen. De hemel is nog niet strakblauw, maar de wolken trekken weg', zo vatte ADO-directeur Mattijs Manders het afgelopen jaar maandag op de nieuwjaarsreceptie samen. De directeur benoemde ook dat in het voetbalseizoen 2020/2021 weer wordt gespeeld op natuurgras.

Manders doelde onder meer op de knappe zevende plek van het afgelopen seizoen en de recordtransfer van Bjorn Johnsen naar AZ. Ook haalde de directeur de contractverlenging van hoofdsponsor Cars Jeans aan. Het kledingmerk is pas één seizoen sponsor en verlengde eind 2018 tot de zomer van 2022.

Natuurgras is iets dat al jaren een thema is bij de Haagse club. Door de overstap naar natuurgras kan ADO vanaf 2020/2021 niet meer in het stadion trainen.Waar de Haagse club dan naar toe gaat, wil Manders nog niet zeggen. ‘We zijn een Haagse club en trainen in Den Haag. Waar? We hebben een plekje gevonden. Ik zeg nog niet waar. We hebben met meerdere partijen te maken en we willen het communiceren op het moment dat we het kunnen communiceren.’