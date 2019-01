Deel dit artikel:













Buschauffeuse die Rhodé (14) doodreed voor de rechter Fietsster (14) overleden na ongeluk met lijnbus | Foto: MediaTV

GOUDA - De buschauffeuse die in april in Gouda de 14-jarige Rhodé doodreed, staat dinsdag voor de rechter. De 58-jarige vrouw uit Leiderdorp wordt verdacht van onoplettendheid en onvoorzichtig rijgedrag. Ze haalde met haar lijnbus een groep fietsers in op de Thorbeckelaan in Gouda.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

De 14-jarige Rhodé uit Woerden zat op de fiets toen ze onder de langsrijdende bus terechtkwam. De scholiere van het Driestar College in Gouda overleed ter plekke aan haar verwondingen. Meerdere mensen, onder wie klasgenoten, zagen het ongeluk gebeuren. De vader van Rhodé, dominee Wijnand Zondag, verwees kort voor de dood van zijn dochter in zijn preek naar het overlijden van een kind. 'Kun je na het overlijden van je zoon of dochter zeggen: Uw wil geschiede?', preekte hij in de avonddienst in de gereformeerde gemeente. Twee dagen later overleed zijn dochter Rhodé. LEES OOK: Bloemenmonument voor verongelukte Rhodé Zondag