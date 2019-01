Deel dit artikel:













'Villa in Den Hoorn waar drugslab is gevonden werd verhuurd' De villa waar het drugslab werd gevonden. Foto Omroep West/WOS

DEN HOORN - De villa in Den Hoorn waar vrijdag een drugslab werd gevonden was door de eigenaar verhuurd. Dat zeggen buurtbewoners tegen Omroep West. De eigenaar zou een oudere man zijn die recent naar een aanleunwoning is verhuisd. Wie de huurder is weten de buurtbewoners niet.

In de villa aan de Zwethkade-Zuid werd vrijdag een amfetaminelab gevonden. De politie heeft het laboratorium ontmanteld. In de schuur liggen alleen wat ventilatiebuizen. Er is nog niemand aangehouden. Zaterdag heeft de Buurt Veilig Bus van de gemeente Midden-Delfland en de wijkagent bij de villa gestaan, daar hebben ongeveer vijftien mensen hun verhaal gedaan. Of dat iets heeft opgeleverd voor het onderzoek is nog niet bekend.





