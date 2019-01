DEN HAAG - Shell en PGGM willen Eneco kopen. De multinational en de pensioengigant zeggen in een gezamenlijke verklaring te onderzoeken of ze mee kunnen doen aan de veiling van het energiebedrijf. Eneco is nu eigendom van 53 Nederlandse gemeenten, maar die gaan de aandelen van de hand doen.

Shell en PGGM zeggen 'onder de indruk te zijn van Eneco's bijdrage aan de Nederlandse energietransitie'. Ze denken beiden de kennis, ambitie en financiële slagkracht te hebben om 'voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco', aldus de persverklaring.

Met de enegergietransitie wordt bedoeld dat Nederland de komende decennia moet overstappen naar duurzamere vormen van energie dan bijvoorbeeld gas. Dat heeft het kabinet besloten.



'Eneco ook de Europese markt op'

Met het kopen van Eneco-aandelen wil het consoritum Shell-PGGM ook de Europese markt op met duurzame energie. 'Samen kunnen we een groeiend aantal klanten van Noordwest-Europa van betaalbare, duurzame energie voorzien', zegt Frank Roeters van Lennep, van PGGM.

Shell laat bij monde van directeur nieuwe energie, Maarten Wetselaar weten: 'De activiteiten van Eneco passen goed bij onze New Energies-activiteiten en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om emissies te reduceren en meer en schonere energie te leveren.' Het consortium richt zich op het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.





Oppositie in Den Haag geschrokken

Den Haag behoort tot de grootaandeelhouders van Eneco. Rotterdam heeft met ruim 31,5% de grootste portefeuille, Den Haag volgt met 16,55%. Een woordvoerder van PGGM benadrukt dat er nog geen contact is geweest met de gemeenten die aandelen hebben. 'We gaan voor de 100% overname, maar als gemeenten niet aan ons willen verkopen dan respecteren we dat ook'.

De oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad lijken geschrokken van het nieuws dat Shell en PGGM interesse hebben. De PvdA vreest voor het milieu: 'Daar gaat ons duurzame en groene eigen Energiebedrijf. Eneco mogelijk naar Shell. Fijn zo'n rechtse coalitie in Den Haag. Duurzaamheid de prullenmand in, laat fractievoorzitter Martijn Balster weten op Twitter.



'Dit zagen we al van ver aankomen'

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij schrijft op datzelfde medium dat hij de bui al had zien hangen 'wanneer je duurzaamheid voorop stelt, biedt de verkoop van Eneco meer bedreigingen dan kansen.'



Verantwoordelijk wethouder Rachid Guernaoui denkt dat de gemeenteraad zich over het milieu geen zorgen hoeft te maken. 'Welk bedrijf Eneco ook koopt, het zal moeten voldoen aan de voorwaarden die wij hebben gesteld', zegt hij. Bovendien denkt hij dat Shell en PGGM niet het enige consortium is dat gaat bieden. Eind dit jaar moet er dan duidelijkheid zijn. 'Dan weten we hoeveel bedrijven voor Eneco willen betalen. Daarmee gaan we dan weer naar de gemeenteraad die er een besluit over moet nemen.'

