De supporters van Rijnsburgse Boys lieten zich weer van hun sportieve kant zien: Hulde!

Hallo Willem,

De winterstop is weer voorbij. Vond jij het fijn dat er even een maand niet gevoetbald werd?

'Ik vond het helemaal niet erg dat er even niet gevoetbald werd. Maar ik ben wel blij dat het nu weer begonnen is.'

Mooi! Toch gebeurde er in die maand van alles op voetbalgebied. Misschien wel het belangrijkste: Edwin Grünholz vanaf volgend seizoen trainer bij Quick Boys. Zag jij dat aankomen?

'Echt zien aankomen heb ik het niet. Het is een trainer die aanvallend voetbal speelt. Ik denk dat hij mede daarom wel bij Quick Boys past.'

Je was zaterdag bij Katwijk - HFC. Een saaie pot werd er gezegd. Ook door het verdedigende voetbal van HFC. Vond jij dat ook?

'Zo heb ik de wedstrijd niet gezien. HFC was beduidend minder dan Katwijk, dat wel. Katwijk had meer balbezit, alleen de eindpass van Katwijk was steeds niet goed.'

'HFC kwam door een prachtige goal op voorsprong. Dat HFC daarna gaat verdedigen is logisch. Het is aan regerend kampioen Katwijk om daar iets aan te doen, Ze moeten door die verdediging heen voetballen en daar zijn ze niet in geslaagd.'

'Eigenlijk vind ik de spelopvatting van HFC wel te billijken. Als je op de Krom komt om op het hele veld een-op-een te spelen, dan krijg je de deksel op de neus. Het tactische plan van HFC is gewoon geslaagd afgelopen zaterdag.'

'Dat houdt in dat Katwijk de eerste wedstrijd na de winterstop verliest. Maar Katwijk-trainer Jan Zoutman zei ook al, lijstaanvoerder AFC verliest ook. Het gat tussen die twee ploegen blijft zes punten. Maar, voor de rest: Katwijk heeft verloren van het tactisch plan van HFC.'

HFC verrast dit jaar. Wat viel je op aan de ploeg?

'Ze hebben een aantal goede spelers. De keeper Tom Boks speelde goed zaterdag. Dat is een jongen die een aantal regioclubs heeft gehad. Zo voetbalde hij onder andere bij Westlandia, Scheveningen en heeft hij ook in de jeugd van ADO Den Haag gekeept. Oud-VVSB-speler Peet van der Slot was achterin de verdediging van HFC een rots in de branding.'

'Ze hebben een spelopvatting waar heel moeilijk tegen te voetballen is. Het is vrij verdedigend. Maar, ze halen er punten mee. Dit was de achtste wedstrijd op rij die ze niet verloren. Gertjan Tamerus lat de ploeg spelen naar de mogelijkheden en ik vind daar niets mis mee.

Als supporters of tegenstanders daar moeite mee hebben, dan kan dat. Het is aan de tegenstander om een goed resultaat ertegen te halen. Ze staan verrassend hoog.’

Het gaat erom waar je in april staat WillemvanZuilen

Heeft Katwijk gisteren de ideale kans laten liggen om dichter bij AFC te komen?

'Ze hebben vooral de kans laten liggen om drie punten te pakken. Om nu al te kijken naar AFC en IJsselmeervogels is wat voorbarig. Het zou leuk zijn als ze drie punten waren ingelopen. Maar het gaat erom waar je in april staat en niet waar je nu staat.'

Rijnsburgse Boys speelde een uur lang tegen tien man van GVVV. Toch moesten de mannen van Wilfred van Leeuwen tijdens die zestig minuten nummeriek overwicht twee tegendoelpunten. Is dat niet Rijnsburgse Boys-onwaardig?

'Dat vind ik te ver gaan. Ik heb die wedstrijd niet gezien. Als je normaal gesproken zolang tegen tien man speelt, moet je winnen.'

'Dat ze twee tegendoelpunten krijgen snap ik wel. ‘De Uien’ waren continue aan het aanvallen. Ik begreep van GVVV-trainer Niek Oosterlee dat zijn ploeg alleen maar kon tegenhouden. Dat speel je als GVVV dus op de omschakeling. Rijnsburgse Boys was elke keer voorin met de bal en dan kan je als ploeg inderdaad in het mes lopen en dat gebeurde.'

'Volgens mij heeft Rijnsburgse Boys een prima wedstrijd gespeeld en was het voor het publiek leuk om naar te kijken. Ik vind het gelijkspel niet Rijnsburgse Boys-onwaardig. Dat vind ik te zwaar gezegd.'

Scheveningen won in de strijd om degradatie knap van Kozakken Boys. Komt dat ook omdat er weer meer spelers fit zijn binnen de selectie van trainer John Blok?

'Ik zag inderdaad een paar spelers in de samenvatting langskomen die voor de winterstop geblesseerd waren. Ruben Koorndijk was er vlak voor de winterstop alweer bij, maar dat is ook een belangrijke kracht in een elftal.'

'Of het komt omdat die spelers meespeelden, wil ik niet zeggen. Winnen bij Kozakken Boys-uit is natuurlijk knap. Hopelijk kan Scheveningen net zo’n knappe tweede seizoenshelft neerzetten als vorig jaar in de derde divisie. Laten we niet uit het oog verliezen dat Scheveningen een debutant is. Laten we hopen dat deze overwinning het begin is van een goede serie.'

Uniek wat Noordwijk en Quick Boys laten zien Willem van Zuilen

VVSB speelde gelijk tegen FC Lienden. Het gat met de veilige plekken is nu tien punten. Is dat nog wel te overbruggen?

'Ik had het er zaterdag met teammanager van VVSB Arno van der Voort over. Die zat bij Katwijk op de tribune. Hij zei: 'Het wordt een heel lastig verhaal.'

Concurrent Lienden, die met hangen en wurgen een elftal op de been heeft gekregen, heeft in ieder geval geen afstand kunnen nemen. Dus dat verschil is nog evenveel punten. Rekenkundig kan het nog, dus ze moeten er altijd voor gaan.

Quick Boys en Noordwijk winnen allebei. Na zeventien wedstrijden zijn ze nog zonder verlies. Heb jij dat eerder meegemaakt dat twee ploegen zo dominant zijn in de competitie?

'Twee ploegen niet. Dat kan ik me niet zo snel herinneren. Maar één wel. Ik ken nog een elftal van Rijnsburgse Boys uit de jaren tachtig dat alles won. Volgens mij zijn ze een keer ongeslagen kampioen geworden toen'

'Het gouden Katwijk van trainer Arie Lagendijk ook. Die waren ook dominant en wonnen ook bijna alles. Dat Rijnsburgse Boys was trouwens ook een team van Arie Lagendijk.'

'Het is wel leuk voor de derde divisie. DVS’33 haakt nu af in de strijd om het kampioenschap, alhoewel die protest hebben aangetekend tegen Jong FC Groningen. Die zouden een aantal spelers uit de A-selectie hebben opgesteld.'

'Maar ik heb dit, twee ploegen en zeker twee regiogenoten die in januari nog zonder verlies zijn, nog nooit meegemaakt. Het maakt die derde divisie alleen maar mooi. Dat wordt in april een prachtige apotheose. Een van de twee ploegen zal rechtstreek promoveren en een ander via de nacompetitie. Alleen maar schitterend.'

Alle drie de zondagclubs winnen. Vooral Quick lijkt de weg naar boven te hebben ingezet. Komt dit ook door de ervaren Paul van der Zwaan die zich nooit heeft druk gemaakt toen het minder ging?

'Niet alleen Paul, maar ook het bestuur van Quick heeft zich niet druk gemaakt met die valse competitiestart. Daar is het de club niet naar. De trainer heeft nooit ter discussie gestaan. Daarnaast vielen er aan het begin van het seizoen een paar vaste waarden weg, die stopten of maakten een transfer. Aan dat wegvallen zijn ze nu gewend. '

'Compliment aan Van der Zwaan, maar ook aan het bestuur. De weg naar boven is ingezet. En dat is mooi. Ook mooi dat HBS en Westlandia wonnen.'

Verder nog iets wat je is opgevallen Willem?

'De supporters van Rijnsburgse Boys hebben afgelopen vrijdag de training van VVSB bezocht. Dit om een cadeau te brengen aan Wesley Goeman die in de winterstop is vertrokken bij Rijnsburgse Boys.'

'Dit is voor de tweede keer dat de supporters zich van een enorm goede kant laten zien. Eerder was dat bij de wedstrijd Rijnsburgse Boys – AFC, toen Raily Ignacio terugkwam op het oude nest. Toen kreeg hij van het publiek op de Middelmors een staande ovatie. Dat terwijl Rijnsburgse Boys net billenkoek had gekregen van AFC. Dat kon ik waarderen.'

'Dit met Goeman was een actie van de HKR. Zo zijn die gasten. De ene keer huren ze iemand in die naakt op het veld loopt. Mooie actie was dat, mooie vrouw ook trouwens. En nu gaan ze naar VVSB om Goeman een cadeau te geven. Wat dat betreft laten de supporters van Rijnsburgse Boys zich voor de tweede keerdit seizoen van de sportieve kant zien. Hulde!'

De supporters van Rijnsburgse Boys bieden een cadeau aan Wesley Goeman aan | Foto: HKR

LEES OOK: Achefay bezorgt VV Noordwijk overwinning, SJC verliest van ASWH