Gemeente Den Haag ontwikkelt 'datingsite' voor werkgevers en werkzoekenden

DEN HAAG - Een soort datingsite, niet voor het vinden van de juiste partner maar voor de juiste baan. Met de nieuwe website 'HalloWerk' die op maandag door de gemeenten Den Haag en Rotterdam is gelanceerd, kunnen werkgevers 'gematched' worden aan de juiste werknemer. De gemeenten willen op deze manier minstens vijfhonderd werkzoekenden extra per jaar aan een baan helpen.

Via de site kunnen werkgevers en mensen zonder baan direct met elkaar in contact komen. De afgelopen tijd is het nieuwe platform al getest. De eerste proeven leren dat het een succes kan worden, zegt de gemeente. Honderd mensen uit Rotterdam en honderd uit Den Haag vonden al een baan.

'Zo kunnen bedrijven die iemand nodig hebben, veel beter selecteren en het scheelt gedoe', zegt Gracia Wever van Fugro. Dit bedrijf vond mensen met dit systeem. En Asha Bihari vond digitaal een baan. Zij was al een tijd op zoek naar werk. Maar toen ze zich registreerde op HalloWerk, was het dus snel gebeurd. Ze is inmiddels een half jaar aan de slag.



Zo werkt het

Voor mensen in de bijstand wordt een profiel aangemaakt. Met al hun kwaliteiten, talenten en interesses. Net als op een datingsite. Vervolgens kunnen werkgevers die op zoek zijn naar iemand kijken of de juiste persoon voor de baan ertussen zit.

De gemeenten zijn hoopvol. Want Den Haag deed afgelopen jaren al heel veel om werkzoekenden aan een baan te helpen. Maar nog steeds zitten te veel mensen zonder werk, vindt de gemeente. En juist daarom gaat er nog een tandje bij. Alle mensen in de bijstand moeten zich gaan melden om te kijken wat zij kunnen, kondigt wethouder Rachid Guernaoui aan.





