Minister overlegt over mogelijk sluiting Haagse ziekenhuizen

DEN HAAG - Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de afgelopen twee weken overlegd over de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Het is volgens hem een zaak van het ziekenhuisbestuur en de zorgverzekeraars. Maar hij benadrukt dat het een zorgvuldig proces moet zijn en dat met alle belanghebbenden moet worden gesproken.

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Uit een uitgelekt rapport blijkt dat het Bronovo op de nominatie staat gesloten te worden. Er is nog een ander scenario waarbij ook Antoniushove de deuren moet sluiten, maar die lijkt financieel niet haalbaar. Op 24 januari komt het bestuur met een plan waarna overleg met belanghebbenden zal volgen.

In een Kamerbrief schrijft Bruins dat 'de concentratie van vormen van (acute) zorg op (bepaalde) locaties van het HMC dus een reëel scenario is'. HMC wil reorganiseren omdat onder meer de zorgvraag is veranderd door de vergrijzing en er een tekort aan zorgpersoneel is.



Raad van Bestuur zegt zorgvuldig te wegen

De Raad van Bestuur van HMC heeft Bruins toegezegd met alle betrokken partijen te overleggen en dat het 'zorgen en suggesties zorgvuldig zal wegen voordat er een besluit wordt genomen over het vervolg'. De minister wil er actief op letten dat de dialoog 'serieus ter hand wordt genomen'.

HMC heeft laten weten dat het financieel gezond is. Eind vorig jaar zorgde het bankroet van ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen voor ophef. Bruins kreeg toen het verwijt vanuit de Tweede Kamer de regie te weinig hebben gepakt.

