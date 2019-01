Deel dit artikel:













West Wekker: Jochem Myjer in Carré en rechtszaak dodelijk ongeluk Foto: Archief

REGIO - Goedemorgen. Een buschauffeur staat vandaag voor de rechter in verband met een dodelijk ongeluk in Gouda. Dat gebeurde in april vorig jaar. En het is voor het twaalfde jaar op rij BIG Imporvement Day, een dag om positieve ontwikkelingen in het zonnetje te zetten.

Dit kun je vandaag verwachten:

De Goudse buschauffeur die vorig jaar een 14-jarig meisje doodreed, moet zich voor de rechter verantwoorden. De vrouw wordt verdacht van onoplettendheid en onvoorzichtig rijgedrag. Het ongeluk gebeurde vorig jaar in de Thorbeckelaan in Gouda.

Jochem Myjer begint met de eerste van zijn 36 shows die hij in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam speelt. De Leidse cabaretier sluit hiermee zijn tournee 'Adem in, adem uit' af. Voor de shows zijn in totaal 55.000 kaarten verkocht.

Het is BIG Improvement Day. Een dag waarbij wordt stilgestaan bij positieve ontwikkelingen in Nederland. Big Improvement Day is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om die ontwikkelingen te belichten en verder te brengen. Sinds vijf jaar wordt de dag in Den Haag gehouden.

Het weer: Het wordt een bewolkte dag en plaatselijk valt er wat motregen. Het wordt 8 of 9 graden en de wind is west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig tot krachtig.



In Eindhoven wordt de eerste Europese commerciële productielocatie geopend voor het 3D-printen van betonnen bouwelementen. Hiermee moet het mogelijk worden om meer van beton geprinte projecten te realiseren.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden de traditionele Nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden. Ook prinses Beatrix is aanwezig.

En voor wie meedoet aan de inmiddels bekende kerstpuzzel van de AIVD: alleen vandaag kan er nog worden ingestuurd. De puzzel is een jaarlijkse kersttraditie van de geheime dienst AIVD. Oorspronkelijk vooral bedoeld om systematisch en logisch denken onder medewerkers op een leuke manier te stimuleren, maar de puzzel wordt sinds 2011 ook op de website geplaatst.

Vanavond op TV West: Team West

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.