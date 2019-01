Jochem Myjer begint aan recordaantal shows in Carré

LEIDEN - Jochem Myjer speelt dinsdag de eerste van in totaal 36 shows in Carré. Nooit eerder stond een artiest zo lang achter elkaar op de planken in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Met de reeks shows sluit Myjer zijn tournee 'Adem in, adem uit' af.

Er zijn voor de shows 55.000 kaarten verkocht. Die gingen binnen drie uur over de - vaak digitale - toonbank. Myjer is er blij mee: 'In 2017 speelde ik in dit prachtige theater de première en ik kan niet wachten om de rollende lach van Carré weer te horen. Maar ik ben vooral superblij dat we zoveel families een vrolijke theateravond kunnen bezorgen.' Het is voor het eerst dat er per persoon zes kaarten gekocht konden worden.

Toen Jochem Myjer aankondigde dat hij 36 keer in Carré zou gaan staan, zat hij een dagje op de tram in Amsterdam als conducteur. Dat leverde een hilarische video op.



Extra voorstellingen

Inmiddels heeft Myjer aangekondigd in september en oktober extra voorstellingen te spelen in Carré en enkele andere grote zalen in Nederland, om mensen die er nu naast grijpen toch nog een kans te geven.