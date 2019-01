Nog nooit rukte KNRM zoveel uit als in 2018: Scheveningen koploper

DEN HAAG - De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft een recordaantal reddingsacties uitgevoerd in 2018. De redders kwamen het meest in actie op Scheveningen, namelijk 166 keer.

Landelijk steeg het aantal reddingsacties met twintig procent. Janneke Stokroos van het KNRM vermoedt dat de tropische zomer de boosdoener is geweest: 'In juni, juli en augustus was het tropisch warm. De helft van alle acties is toen uitgevoerd. Mensen zoeken dan de verkoeling van het water op.'

Dat de KNRM juist op Scheveningen het meest in actie moest komen heeft te maken met de drukte van het stuk strand en dat het een populaire kitesurfspot is volgens Stokroos. In de provincie Zuid-Holland moesten er in totaal 672 keer iemand uit het water worden gered. Dat is ruim honderd keer meer dan in 2017 ervoor.

