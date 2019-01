D66-raadslid Zouhair S. in beroep tegen veroordeling wegens poging tot fraude

GOUDA - Het Goudse D66-Raadslid Zouhair S. gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot 240 uur werkstraf wegens poging tot verzekeringsfraude. Dat zegt zijn advocaat Anne Marie De Koning.

Zouhair werd vrijdag veroordeeld, omdat hij na een inbraak in zijn woning in 2017 geprobeerd had de verzekering op te lichten. 'Ik was in blinde paniek', zegt hij. S. claimde voor 30.000 euro aan gestolen spullen.

De rechtbank achtte bewezen dat hij meer probeerde terug te krijgen van de verzekering dan dat er daadwerkelijk was gestolen. D66 is geschrokken van de uitspraak, maar heeft Zouhair S. tijd gegeven om over zijn situatie en toekomst na te denken.