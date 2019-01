Deel dit artikel:













Explosie bij huis in Delft, moeder en drie kinderen ongedeerd De omgeving is afgezet en er wordt onderzoek gedaan rond het huis aan het Nassauplein in Delft I Foto: Regio15

DELFT - In Delft is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een huis aan het Nassauplein. De voordeur is zwaar beschadigd.

'Het team explosievenverkenning is opgeroepen en doet onderzoek', laat een politiewoordvoerder weten. In het huis wonen een moeder en haar drie kinderen. Zij zijn niet gewond geraakt en worden opgevangen. Ze zijn wel even naar een ziekenhuis zijn gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Er ontstond geen brand in het huis. Wel raakten er spullen in huis beschadigd. De omgeving werd enige tijd afgezet.

Voordeur ontzet 'Ik hoorde rond 1.45 uur twee enorme klappen', vertelt een buurman. Verschillende mensen namen na de explosie een kijkje bij het huis, waarvan de voordeur ontzet is. Wat de ontploffing veroorzaakte, is nog niet duidelijk.